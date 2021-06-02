في ذكرى محمود ياسين.. كواليس مشاركته مع المنافس نور الشريف في "سونيا والمجنون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

منافسة الفنان محمود ياسين مع الفنان نور الشريف على التواجد السينمائي، في الفترة من منتصف السبعينات إلى نهاية الثمانينات، لم تمنع مشاركتهما معا في 6 أفلام، منها فيلم "سونيا والمجنون"المأخوذ عن رواية "الجريمة والعقاب".

وشهدت كواليس تقديم الفيلم الذي عرض عام 1977، تخلي الفنان نور الشريف عن بطولة العمل، وموافقته على ترشيح منافسه محمود ياسين.

الفنان نور الشريف في حوار له في أحد البرامج على شبكة ART ، قال "وقتها كنت أتنافس مع الفنان محمود ياسين، وعندما عرض منتج العمل فكرة تقديم الفيلم المأخوذ عن رواية "الجريمة والعقاب"، طلبت أن أقوم بتقديم دور "المحقق" رغم صغره، ويقوم محمود بأداء دور البطولة".

وأضاف،:"عندما تحدثت مع المخرج حسام الدين مصطفى، قال لي "أنت بتهزر"، وأخبرته أني أعشق الرواية وبالذات دور المحقق، ومع ماوجده من إصرار وحماس، عاد إلى منزله وأحضر العقد وسلمني العربون، لضمان سلامة التعاقد".

الفنان محمود ياسين الذي تحل اليوم الأربعاء 2 مايو، ذكرى رحيله الأولى، عند تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، قال في حوار صحفي "كان نفسي نور الشريف يكون معايا".

وشارك محمود ياسين مع منافسه الفنان نور الشريف في 6 أفلام، وهي صور ممنوعة، وهمسات الليل، وليل وخونه، وسونيا والمجنون، ومع سبق الإصرار، و شقة وسط البلد.