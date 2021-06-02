فيديو| نجلاء بدر تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، اليوم.

ونشرت نجلاء مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت :"يا مسهل أول جرعة تطعيم، التطعيم مهم كل الناس بتطعم كل العالم".

وشاركت نجلاء بدر في رمضان الماضي، بمسلسل"نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، وأحمد مالك وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.