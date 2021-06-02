سوسن بدر تهنئ هالة صدقي بعيد ميلادها والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة سوسن بدر، الفنانة هالة صدقي بعيد ميلادها، الذي يوافق شهر يونيو الجاري.

ونشرت"بدر" صورة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"كل سنة وأنتي طيبة يا أجدع وأطيب صديقة، كل سنة وأنتي منورة الدنيا بضحكتك الحلوة".

وردت هالة صدقي على تهنئة سوسن بدر لها :"يا حبيبتي يا سوسن يا جميلة يا طيوبة يلي في حالك طول عمرك، بحبك".

وشاركت الفنانة هالة صدقي، في مسلسل "ليه لأ"، بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، محسن محي الدين، تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.