فن ومشاهير

حلا شيحة تنشر صورة لسمير غانم ودلال عبد العزيز:" الضحكة الجميلة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة للفنان الراحل سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" :"الضحكة الجميلة اللي طالعة من القلب".

وانهالت عليها الدعوات من الجمهور بالرحمة للنجم سمير غانم والأمنيات بالشفاء للنجمة دلال عبد العزيز.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

كان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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