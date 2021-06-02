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شاهد.. هدف محمد صلاح ينافس على أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

محمد صلاح

كشفت رابطة لكرة القدم، الثلاثاء،عن قائمة المرشحين لجوائز الموسم الفائت، بعد أن انتهت منافساته رسميا قبل عدة أيام.

وشهدت الترشيحات تصدر المصري محمد صلاح، وترشيحه للحصول على أكثر من جائزة، بعد أدائه المميز مع لهذا الموسم 2020-2021.

وتواجد المهاجم المصري ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في المسابقة للموسم المنصرم.

أما فيما يخص جوائز أجمل هدف في الموسم، فظهر صلاح بهدفه في مرمى وست هام في شهر يناير الماضي، عندما استلم كرة طولية وضعها في مرمى فابيانسكي ببراعة.

وينافس صلاح على تلك الجائزة أهداف جيمس ماديسون في مرمى مانشستر سيتي، ومانويل لانزيني في مرمى توتنهام، وسباستيان هالار في مرمى كريستال بالاس، وبرونو فيرنانديش في مرمى إيفرتون.

إلى جانب هدف جيسي لينجارد في مرمى وولفرهامبتون، وإريك لاميلا في شباك أرسنال، وإدينسون كافاني ضد فولهام.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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