أويس مخللاتي يكشف سر حلق لحيته لأول مرة.. والجمهور يتفاعل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان السوري أويس مخللاتي جمهوره عبر “السوشيال ميديا”، عن تخليه عن لحيته بعد فترة طويلة من ظهوره بها، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة عن سبب اتخاذه هذه الخطوة التي غيرت ملامحه بشكل كبير، خاصة أن الجمهور عرفه بها لفترات طويلة في أعماله الفنية.

ونشر أويس صورة له عبر صفحته على “إنستغرام، ظهر فيها من دون لحيته، لتنهال عليه التعليقات والتساؤلات من متابعيه، قائلين: “إنت مو ندمان إنك حلقتها، طيب ليش شكلك كثير متغير، بتصور عمل جديد؟”.

ليرد أويس في التعليقات على متابعيه، قائلاً إنه تخلى عن لحيته لدخوله عملاً جديداً يستحق منه أن يتخلى عنها، وبمجرد انتهائه سيعود لها مرة أخرى، مؤكداً أن حلاقة لحيته جاءت مفاجأة كبيرة للجمهور.

من جهة أخرى، انضم النجم السوري للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “المنصة”، الذي تم تصويره في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي تولى إخراجه المصري ياسر سامي، عن نص من تأليف هوزان عكو.

ويتناول العمل صراعات حرب المعلومات والميديا، وأثرها في حياة الناس ضمن إطار اجتماعي تشويقي.