مفاجأة مدويّة.. زوجة ثانية على ذمة زوج ابتسام بطمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدث زفاف ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة من الـ”يوتيوب” فؤاد قبيبو، ضجّة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ شهدت الكثير من الأحداث المثيرة، كظهور وجه ابنة الأخيرة للمرّة الأولى، بالإضافة الى مشاهد البذخ والترف، ومداهمة الشرطة محيط مكان الاحتفال بسبب الاكتظاظ المخالف لمعايير التباعد الاجتماعي المفروض لمكافحة جائحة وكورونا، وأخيراً وشم العريس على صدره، وانتشار تقارير أعلامية تفيد بعدم طلاقه زوجته الأولى.

وكشفت دنيا بطمة وجه ابنتها الصغرى ليل روز من زوجها المنتج البحريني محمد الترك عبر منشور خاطئ، حرصت على حذفه سريعاً، لكنه أصبح متداولاً على الـ”سوشيال ميديا”.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أنّ زوجة قبيبو الأولى التونسية نجلاء غرس لا تزال على ذمته حتى لحظة خطوبته ابتسام بطمة التي نشرت صوراً وفيديوات خلال شهر العسل، أظهرت وشم اسمها على صدر المدوّن المغربي.