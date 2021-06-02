محمد عساف يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم الفلسطيني محمد عساف عن استعداده لطرح ألبوم الجديد، وهو الرابع في مسيرته، والمنتظر أن يعود به بعد غياب دام 4 أعوام، منذ ألبومه الأخير “ما وحشناك”.

وأوضح عساف أن الألبوم الجديد كان من المقرر طرحه مؤخراً، لكن تم تأجيله بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأكد الفنان الفلسطيني أن الألبوم سيتألف من 7 أغانٍ، معتبراً أن هذا الألبوم سيكون رسالة حب ووفاء لفلسطين، إذ قال عساف في منشور عبر حسابه في “فيسبوك”: “جمهوري الحبيب.. قريباً سأطلق ألبوماً فلسطينياً مكوناً من ٧ أغانٍ، هذا الألبوم هو رسالة حب ووفاء لفلسطين.. بحرها، جبالها، مدنها وقراها، أهلها الطيبين، شبابها وبناتها”.

الجدير ذكره أن آخر أعمال عساف أغنية “مرايتك”، التي قدمها باللهجة العراقية، وحققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر قناة “يوتيوب”، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي.