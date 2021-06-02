فن ومشاهير

الموت يفجع الدكتور فادي الهاشم في والدته

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت السيدة جمال بديع نهرا، أرملة ميشال طانيوس الهاشم، والدة طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك يوم 28 أيار الفائت.

واجتفلت العائلة بالصلاة لراحة نفسها اليوم الأربعاء، 2 حزيران الجاري، الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار جرجس – الشياح، ثم وارت الثرى بمدافن العائلة في منطقة بدادون.

واعتذرت عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، نظراً للظروف الراهنة وحرصًا منها على سلامة المحبين والأصدقاء، وشكرت كل من سيشاركها هذه الصلاة من منزله.

أسرة موقع “بتجرد” تتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيدة ومن الدكتور فادي الهاشم وزوجته الفنانة نانسي عجرم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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