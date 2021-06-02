الموت يفجع الدكتور فادي الهاشم في والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت السيدة جمال بديع نهرا، أرملة ميشال طانيوس الهاشم، والدة طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك يوم 28 أيار الفائت.

واجتفلت العائلة بالصلاة لراحة نفسها اليوم الأربعاء، 2 حزيران الجاري، الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار جرجس – الشياح، ثم وارت الثرى بمدافن العائلة في منطقة بدادون.

واعتذرت عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، نظراً للظروف الراهنة وحرصًا منها على سلامة المحبين والأصدقاء، وشكرت كل من سيشاركها هذه الصلاة من منزله.

أسرة موقع “بتجرد” تتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيدة ومن الدكتور فادي الهاشم وزوجته الفنانة نانسي عجرم.