شكرا لقرائتكم خبر عن جودي فوستر تتسلم السعفة الفخرية لمهرجان كان بحفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحصل النجمة العالمية جودي فوستر على السعفة الفخرية للدورة 74 المنتظرة لمهرجان كان السينمائي، وستكون فوستر أيضًا ضيفة شرف حفل الافتتاح الذي ستتلقى خلاله التكريم، حسبما ذكر موقع variety.

وقد مُنحت الجائزة الفخرية سابقًا إلى النجوم جين مورو ، وبرناردو بيرتولوتشي ، وجين فوندا ، وجان بول بيلموندو ، ومانويل دي أوليفيرا ، وجان بيير لود ، وأجنيس فاردا ، وآلان ديلون.

وأشاد المهرجان بـ فوستر ، المخرجة والممثلة والمنتجة الأمريكية ، وعلى رحلتها الفنية الرائعة ، وشخصيتها الفريدة من نوعها مع التزامها المتواضع لكنه قوي تجاه بعض القضايا الرئيسية في عصرنا.

وكان قد كشف الحساب الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي على إنستجرام، عن فيلم افتتاح المهرجان في دورته الـ74 وهو فيلم 'Annette' بطولة النجمة الفرنسية العالمية ماريون كوتيار والنجم آدم درايفر، وسيتم عرض الفيلم كعرض عالمي أول، بعد حفل الافتتاح في Grand Théâtre Lumière في قصر المهرجانات في كان، كما سيعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في نفس وقت عرضه بالمهرجان .

وتدور أحداث الفيلم في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

وقال تييري فريمو، مدير مهرجان كان، في بيان للإعلان عن العرض الأول: "لم يكن بإمكاننا أن نحلم بلم شمل أجمل مع السينما والشاشة الفضية، في قصر المهرجانات حيث تأتي الأفلام لتأكيد روعتها.. سينما المخرج ليوس كاراكس تعبير عن هذه الإيماءات القوية، هذه الكيمياء الغامضة التي تجعل سر حداثة السينما وخلودها"، وأضاف رئيس مهرجان كان بيير ليسكور: "كل فيلم من أفلام ليوس كاراكس هو حدث. وهذا الفيلم يفي بوعوده.. "Annette" هي الهدية التي كان يأملها عشاق السينما والموسيقى والثقافة ، والتي كنا نتوق إليها خلال العام الماضي".