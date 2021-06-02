“ياه عالزمن”.. جورج وسوف يعيد زمن الفن الجميل مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من التشويق، طرح سلطان الطرب جورج وسوف، أغنيته الجديدة والتي حملت عنوان “ياه عالزمن”، اليوم الأربعاء من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديز”.

لاقت أغنية “ياه عالزمن” كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، تفاعلاً جماهيرياً واسعاً فور طرحها، ويشهد هذا العمل التعاون الأوّل بين جورج وسوف وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

يقدّم جورج وسوف بأغنية “ياه عالزمن” مادة فنية دسمة، في عمل غنائي يليق بإسم “سلطان الطرب” ومكانته وتاريخه الفني، ليأتي تعاونه مع “لايف ستايلز ستوديوز” استكمالًا لإبداعات الشركة وسعيها الدائم إلى إعادة أمجاد زمن الفن الجميل.

على صعيد الصورة، تم تصوير أغنية “ياه عالزمن” تحت إدارة المخرج المبدع فادي حداد على مدى أكثر من خمسة أيام في لبنان حيث تم تجهيز ديكورات شُيّدت خصيصاً لهذا العمل.

وفكرة الكليب أرادها “حداد” أن تعكس صورة الواقع، إذ تحكي قصص الغدر وتغيرات الحياة كما هي عليه ودون تلطيفات.

مرّة جديدة ينجح جورج وسوف برفع مستوى المنافسة الفنية، في عمل ليس إلا جزءًا لا يتجزأ من ابداعاته الماضية ودرساً لكل فنان في كيفية الحفاظ على النجومية.

أمّا شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فتثبت مع سلطان الطرب أنها الرائدة في عالم الأعمال المصورة وقد نجحت في اثبات وجودها على مختلف نطاق الوطن العربي من خلال مئات الاعمال المصورة الرائعة والمتكاملة لعدد كبير من النجوم والفنانين في العالم العربي.