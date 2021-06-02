“أحلى كلام”.. مفاجأة مايا دياب لجمهورها خلال أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تطل النجمة اللبنانية مايا دياب بحفل غنائي ضخم دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على تطبيق “شاهد vip” ليل الخمس 10 يونيو.

وستقدّم مايا دياب في حفلها المنتظر عددًا من أشهر أغنياتها بقالب فني جديد ومبتكر وديكورات ضخمة واطلالات منوعة.

وأعلنت مايا دياب عن حفلها على “شاهد vip” من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، إذا نشرت صورة بوستر الحفل وعلقت عليها قائلةً: “كونوا مستعدين ليوم الخميس 10 يونيو”.

وستقدّم مايا دياب خلال الحفل أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “أحلى كلام” من كلمات وألحان محمود خيامي وتوزيع هادي شرارة، على أن تصدرها بعد الحفل مباشرةً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

نفيد بالذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وكليب الأغنية من إخراج شيرين خوري.