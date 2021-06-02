إيمي سمير غانم تنشر ورقة عن والدتها.. "المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عن ورقة تمت طباعتها منعًا لتسريب أي معلومات حول وفاة والدها الفنان المصري سمير غانم إلى والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

وتم تسجيل عبارة على الورقة تمنع تحدث الفريق الطبي المُشرف على حالة الفنانة بالمستشفى عن الراحل سمير غانم.

ونشرت إيمي الصورة عبر خاصية "ستوري" بـ"أنستقرام"، المسجل عليها: "المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها"، ومن جانبها علّقت: "يا رب".

فيما شارك الفنان علي الطيب الصورة ذاتها، قائلا: "الورقة دي محطوطة على أوضة الأستاذة حبيبتنا كلنا دلال عبدالعزيز، ولغاية دلوقتي معرفتش بخبر الوفاة.. ربنا يشفيها شفاء لا يغادر سقمًا ويصبرها ويقويها لما تعرف.. ويطمن قلوبكم عليها.. كلنا بندعيلك يا أطيب ديدي في الدنيا.. ادعوا لها بالشفاء العاجل وتقوم بالسلامة".

يذكر أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا، منذ أكثر من أسبوعين، وذلك عن عُمر 84 عاما إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بخلل في وظائف الكلى، إذ قضى عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا.



