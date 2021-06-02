فن ومشاهير

آمال ماهر تصدم جمهورها باعتزال الغناء

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأت الفنانة المصرية آمال ماهر، الأربعاء، جمهورها بإعلان اعتزالها الغناء لأسباب غير معروفة، واضعة نقطة النهاية لمسيرتها الفنية.

وكتبت آمال ماهر، عبر صفحتها الخاصة على موقعي "أنستقرام" و"فيسبوك": "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم؛ نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق لكل الزملاء".

وأضافت: "إن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟.. فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.. فكل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير.. وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنته فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ.. كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرًا.. أكثر من أي وقت مضىٰ ولكنها إرادة الله.. شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي.. شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج.. استمتعت بكم كثيرًا على مدى أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور.. شكرًا لله عز وجل أولًا وأخيرًا ودائمًا".


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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