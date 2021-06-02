آمال ماهر تصدم جمهورها باعتزال الغناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأت الفنانة المصرية آمال ماهر، الأربعاء، جمهورها بإعلان اعتزالها الغناء لأسباب غير معروفة، واضعة نقطة النهاية لمسيرتها الفنية.

وكتبت آمال ماهر، عبر صفحتها الخاصة على موقعي "أنستقرام" و"فيسبوك": "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم؛ نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق لكل الزملاء".

وأضافت: "إن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟.. فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.. فكل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير.. وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنته فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ.. كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرًا.. أكثر من أي وقت مضىٰ ولكنها إرادة الله.. شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي.. شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج.. استمتعت بكم كثيرًا على مدى أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور.. شكرًا لله عز وجل أولًا وأخيرًا ودائمًا".



