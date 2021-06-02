فن ومشاهير

مش هتصدق .. تعرف على تفاصيل خطة جنيفر لوبيز وبن أفليك للمستقبل

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القاهرة - سامية سيد -  

أصبحت النجمة العالمية جنيفر لوبيز مادة خصبة خلال الأسابيع الماضية لوسائل الاعلام من شتى أنحاء العالم و ذلك بعد أيام من انفصالها عن خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز ثم ظهورها مع النجم العالمى بن افليك ، والتى كانت تربطهما قصة حب و " خطوبة " تمت فى عام 2002 ، حيث تزداد  الآن التساؤلات عبر وسائل الأعلام العالمية المختلفة حول مستقبل لوبيز ذات الـ ( 51 عاما ) و بن أفليك البالغ من العمر ( 48 عاما ) .

لوبيز
 

ردا على الظهور المتكرر خلال الفترة الماضية لجنيفر لوبيز و بن أفليك معا فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، أكد مصدر مقرب من النجمة الشهيرة لموقع " People " أن لوبيز كانت فى المدينة لبعض الأسباب التجارية، ولكن أيضا لرؤية و مقابلة بن أفليك .

جنيفر لوبيز و بن أفليك (1)

و استكمل المصدر مؤكدا : " سيستمر الثنائى فى السفر ذهابا وإيابا بين لوس انجلوس وميامى .. إنهم سعداء جدا معا " .

جنيفر لوبيز و بن أفليك (2)

كما فجر المصدر مفاجأة حول جدية العلاقة بين جنيفر لوبيز وبن أفليك حيث قال : " بدأ الثنائي الحديث عن المستقبل ، فهذه ليست علاقة عابرة ، وهم حقا يأخذون الأمر على محمل الجد ويريدونه أن يستمر لفترة طويلة ".

جنيفر لوبيز و بن أفليك (3)
جنيفر لوبيز و بن أفليك (3)

 

جنيفر لوبيز و بن أفليك (4)
جنيفر لوبيز و بن أفليك (4)

 

جنيفر لوبيز و بن أفليك (5)
جنيفر لوبيز و بن أفليك (5)

 

جنيفر لوبيز و بن أفليك (6)
جنيفر لوبيز و بن أفليك (6)

 

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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