شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتصدق .. تعرف على تفاصيل خطة جنيفر لوبيز وبن أفليك للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصبحت النجمة العالمية جنيفر لوبيز مادة خصبة خلال الأسابيع الماضية لوسائل الاعلام من شتى أنحاء العالم و ذلك بعد أيام من انفصالها عن خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز ثم ظهورها مع النجم العالمى بن افليك ، والتى كانت تربطهما قصة حب و " خطوبة " تمت فى عام 2002 ، حيث تزداد الآن التساؤلات عبر وسائل الأعلام العالمية المختلفة حول مستقبل لوبيز ذات الـ ( 51 عاما ) و بن أفليك البالغ من العمر ( 48 عاما ) .





ردا على الظهور المتكرر خلال الفترة الماضية لجنيفر لوبيز و بن أفليك معا فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، أكد مصدر مقرب من النجمة الشهيرة لموقع " People " أن لوبيز كانت فى المدينة لبعض الأسباب التجارية، ولكن أيضا لرؤية و مقابلة بن أفليك .

و استكمل المصدر مؤكدا : " سيستمر الثنائى فى السفر ذهابا وإيابا بين لوس انجلوس وميامى .. إنهم سعداء جدا معا " .

كما فجر المصدر مفاجأة حول جدية العلاقة بين جنيفر لوبيز وبن أفليك حيث قال : " بدأ الثنائي الحديث عن المستقبل ، فهذه ليست علاقة عابرة ، وهم حقا يأخذون الأمر على محمل الجد ويريدونه أن يستمر لفترة طويلة ".



جنيفر لوبيز و بن أفليك (3)



جنيفر لوبيز و بن أفليك (4)



جنيفر لوبيز و بن أفليك (5)