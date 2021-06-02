شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يطرح أحدث كليباته الغنائية "ياه ع الزمن" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب جورج وسوف الذى يشتهر بـ "سلطان الطرب" عند قطاع كبير من جمهوره ومحبيه، أحدث كليباته الغنائية، والممثلة فى أغنية "ياه عالزمن"، والذى يصف فيها جورج وسوف الغدر الذي يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة ان تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.



جورج وسوف

جدير بالذكر أن الأغنية تم تصويرها على مدى أكثر من خمسة أيام في لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادي حداد، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع احمد امين، وكان النجم جورج وسوف طرح البرومو التشويقى لأغنيته الجديدة، "ياه ع الزمن " مؤخراً حيث شوق به متابعيه للأغنية.



سلطان الطرب

من ناحية أخرى سبق وشارك جورج وسوف متابعيه على موقع إنستجرام بفيديو له قبل أيام أثناء غنائه على نغمات أغنية "عودت عينى" لـ أم كلثوم حيث ظهر خلال الفيديو وهو يستمتع بمشاهدة الأغنية قبل أن يقوم بالغناء معها وهو معجب بها بصورة واضحة.

وعلق على الفيديو بكتابة: "من أنا وطفل "عوّدت عيني على رؤياها"، في إشارة إلى استمتاعه بمشاهدة أم كلثوم دائماً، يذكر سلطان الطرب جورج وسوف هو واحد من أهم نجوم أغناء فى الوطن العربى، ومن أشهر الأغنيات التى قدمها وسوف وحققت نجاحا مذهلا "اتأخرت كتير" و"بيحسدونى" و"الهوى سلطان" و"يوم الوداع" و"ليل العاشقين" و"لسه الدنيا بخير" و"دول مش حبايب"، وغيرهم الكثير من الغنيات التى يعشقها محبيو عشاقى النجم الشهير.