هل عاد لمنزله؟ ..تطورات الحالة الصحيه للفنان شريف الدسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

غادر الفنان شريف الدسوقي مؤخرا مستشفى دار الشفاء، بعد انتهاء أولى مراحل العلاج الذي خضع له بعد الجراحة التي أجراها، أين ذهب؟ هل عاد إلى منزله في الإسكندرية ؟، وما هي تطورات حالته الصحية؟

إبراهيم الفرن "الصديق المقرب من الفنان شريف الدسوقي، والذي رافقه بالمستشفى"، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال :" الحمد لله الفنان شريف الدسوقي حاليا حالته المعنوية جيدة، إذ يخضع حاليا لمرحلة التأهيل النفسي، وذلك في إحدى المستشفيات بالقاهرة، حيث تم نقله مؤخرا لها من مستشفى دار الشفاء، التي أنهى بها أولى مراحل العلاج".

وأضاف،:" ويحظى الفنان باهتمام من الفريق المشرف على علاجه، وتم منع الزيارات والمكالمات الهاتفية في الفترة الحالية".

الفنان شريف الدسوقي كان قد أجرى جراحة عاجلة لبتر القدم اليسرى في أحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وخضع شريف فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وفي أول أيامه بالمستشفى قام بزيارته مندوب رئاسة الجمهورية، وتوالت بعدها زيارات نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان أمير صلاح الدين، والأب بطرس دانيال، والفنانات نهال عنبر، وزينب غريب، بالإضافة إلى نجله آدم شريف الدسوقي.

الفنان شريف دسوقى يشارك في فيلم "ماما حامل" المقرر طرحه اليوم الأربعاء في دور العرض، إذ يجسد دور دكتور نساء وتوليد، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدي الميرغنى، محمد سلام نانسي صلاح، هدى الأتربي، هدى مجد، سامي مغاوري.