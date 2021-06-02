كيف رأت رانيا محمود ياسين والدها في الحلم بعد رحيلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنان الراحل محمود ياسين بعيد ميلاده اليوم إذ أنه مواليد 2 مايو 1941.

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، أنها رأت أثناء نومها والدها النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وكان يبدو شابا في الثلاثينيات من عمره.

وكتبت "رانيا" عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، "أنا حلمت بيك يا بابي.. الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينات ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتني، الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يا رب.. نسألكم الدعاء".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.