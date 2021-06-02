فيديو| أحمد فهمي يكشف عن موعد عرض فيلم "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد فهمي، عن نشاطه الفني الفترة الأخيرة.

وقال "فهمي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، :"إن شاء الله ودا متوقف على الكورونا، فيه فيلم العارف أحمد عز، دا فيلم بقالنا سنة أو سنة ونص مخلصينه، بس بسبب كورونا طبعا مش عارفين ننزل، متوقع ينزل أول أسبوع في شهر 7، قبل العيد الكبير بأسبوع مثلا، ويكمل في العيد الكبير"

وأضاف: "وفي فيلم تاني بصوره " دماغ عالية "، ومسلسل إن شاء الله اسمه السفاح."

وشارك أحمد فهمي مؤخرًا في مسلسل "إسعاف يونس"، بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبدالعزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.