مؤلفها رثى بها نفسه.. حميد وقمر وإيهاب وهشام يغنون"زحمة الأيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"في توهة المشوار، ياما حلمنا صغار ببطولة فى الحواديت، صدقت فى الأيام، ومشيت ورا أوهام و زى ما روحت أهو جيت، عدى زمانا وسبق، طلع البطل من ورق، والحلم بات مهزوم"، بتلك الكلمات يستعد نجوم التسعينات حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس، لطرح أحدث أغانيهم "زحمة الأيام" غدا الخميس عبر موقع يوتيوب.

وحظت كواليس تقديم وتصوير كليب الأغنية التي تولى إنتاجها المنتج ياسر القصراوي، بالعديد من المفارقات، إذ رحل مؤلفها الشاعر سامح العجمي، وملحنها أشرف سالم، مع بداية الإعداد لتسجيلها العام الماضي.

ويأتي موعد طرح الأغنية غدا الخميس 3 يونيو، قبل يوم واحد من حلول الذكرى الأولى لرحيل الملحن أشرف سالم، الذي توفي يوم 4 يونيو2020، عن عمر يناهز 50 عاما، بعد يومين من دخول إحدى المستشفيات، إثر معاناته من أزمة صحية.

وتعد كلمات الأغنية آخر ماكتب الشاعر سامح العجمي، قبل رحيله عن عمر 54 عاما في 11 مارس 2020، وعن كواليس كتابتها، تحدثت زوجته إيمان خليل في تصريح سابق لموقع "الخليج 365"، وقالت :"سامح رحمه الله كان يرثي بها نفسه، إذ كان قبل رحيله بسنوات مريضا، لكن كانت لديه مقاومة لفكرة التعب، ومع ذلك سبحان الله كان لأول مرة يكتب كلمات أغنية، ويقول أنها لنفسه، وهو ماحدث في (زحمة الأيام)".

تصوير كليب أغنية "زحمة الأيام"، تم منذ حوالي عام في أحد الاستديوهات بالمريوطية، وحرص المنتج ياسر القصراوي والرباعي حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، على دعوة أسرة الشاعر الراحل سامح العجمي، على حضور التصوير، مع وضع صوره والملحن الراحل أشرف سالم، في مشاهد الكليب.

الأغنية توزيع نديم الشاعري، وتريات أحمد الموجي، إنتاج ياسر القصراوي شركة CAMP، وتقول كلماتها " في زحمة الأيام، تتفتت الأحلام وارضى بقليل وبعيش، أنده بصوت مبحوح، على حلم كان مسموح، بيعدي مايشوفنيش، عمر اتسرق مننا. فين اللي كانوا هنا، راحو خلاص ومفيش، وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده، من دنيا مبتديش، وفي توهة المشوار، ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت، صدقت في الأيام و مشيت ورا أوهام و زي ما رحت أهه جيت، عدى زمانا وسبق، طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم، عدى زمانا و سبق وقع الفرس في السباق لكن أكيد هيقوم".