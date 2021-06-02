لماذا ترك محمود ياسين "لحيته" في السنوات الأخيرة قبل رحيله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنان الراحل محمود ياسين بعيد ميلاده اليوم إذ أنه مواليد 2 مايو 1941.

ومن أشهر مسلسلات الراحل محمود ياسين :"بعد الضياع، القرين، ميراث الغضب، بعثة الشهداء، كل هذا الحب، أمير الشعراء أحمد شوقي، ابن سينا، محمد رسول الله، كوم الدكة، اللقاء الثاني، كنوز لا تضيع، غيرها.

وفي السنوات الأخيرة الماضية ترك الراحل محمود ياسين "لحيته".

وتحدثت الفنانة شهيرة عن سبب إطلاق الفنان الكبير محمود ياسين لحيته في السنوات الأخيرة مؤكدة إنه كان يفعل ذلك من أجلها.

وكتبت "شهيرة"، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "مكانش يحب يربي دقنه على طول وكنت أصر عليها، وكنت أقوله والله شكلك حلو فيها، يقولي لأ هحلقها وأنا أقول لأ وهو يقول لأ مش حاببها".

وأضافت: "كنت أسكت واستسلم بعد أخد ورد كتير، وبعدين يفوت يوم واتنين وهو محلقش وأقوله الله ليه محلقتهاش، يقولي لأ خلاص مدام إنتِ حباها كده هسيبها وأمري لله.. هذا هو حبيبي".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.