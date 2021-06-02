مشاعر صعبة.. هكذا أحيا عمرو محمود ياسين ذكرى ميلاد والده الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا المؤلف عمرو محمود ياسين الذكرى الأولى على ميلاد والده الراحل الفنان محمود ياسين ، التي توافق اليوم 2 يونيو.

ونشر عمرو صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، علق :"اليوم ذكرى ميلاد والدي رحمة الله عليه، مشاعر صعبة عليا، خصوصا إنه ده عيد ميلاده الأول بعد رحيله، أسألكم الدعاء له".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال عمرو ياسين مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عُرض رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.