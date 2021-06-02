إيمي سمير غانم تبعث رسالة لوالديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة لوالديها الفنان الراحل سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت إيمي صورة والديها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"بحبكوا أوي، ربنا معانا ، ربنا كبير".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

كان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى.