“كان يرتدي زي الرجل العنكبوت”.. كيت ميدلتون تفضح زوجها الأمير ويليام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازحت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، خلال محادثة مع مدرس فنون قتالية كان يرتدي زي الرجل العنكبوت وسط الإغلاق العام في بريطانيا لإسعاد الأطفال، بأنها ستشتري زياً مشابهاً لزوجها، و”هو أمر سيحبه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس بلا شك!”.

وجاء هذا التصريح أثناء تحدث دوقة كامبريدج مع المتأهلين للتصفيات النهائية من معرض صور Hold Still الخاص بها، لمعرفة المزيد عن القصص الكامنة وراء صورهم المعروضة. في بداية الإغلاق، نزل الصديقان جيسون بيرد وأندرو بالدوك إلى الشوارع أثناء الإغلاق في المملكة المتحدة مرتدين زي الرجل العنكبوت، مستخدمين وقت التمرين اليومي الخاص بالمعرض لإبقاء الأطفال فرحين.

وأفادت الدوقة أن الحدث كان “رائعاً جداً” بحيث ستضطر إلى شراء بدلة مماثلة للأمير ويليام، وقالت ضاحكة: “سأرى ما إذا كان الأمر سيتجه مساره إلى قصر كينسينغتون. وربما أضطر إلى شراء بدلة لويليام”.