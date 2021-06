كورتني كوكس وإد شيران يعيدان إحياء رقصة مسلسل “الأصدقاء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر المغني العالمي إد شيران على حساب إنستغرام مقطع فيديو، يظهر فيه إلى جانب الممثلة كورتني كوكس، المشهورة بدور “مونيكا” ضمن مسلسل Friends الشهير، يعيدان سويا تمثيل رقصة أدتها كوكس في مشهد في حلقة الموسم السادس من المسلسل بعنوان “The One with the Routine” مع الممثل ديفيد شويمر (روس).

وعلّق شيران على الفيديو “لقد اجتمعنا مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع”، مضيفاً علامات التصنيف: “الروتين”، “أنا أعرف”، “أصدقاء إلى الأبد”، و”من الواضح أنني أفضل من روس”.

وقد حصد الفيديو عدداً كبيراً من المشاهدات والتفاعلات، حيث تمّت مشاهدته أكثر من 3 ملايين مرة.