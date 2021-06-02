الأزهر عن طلب هالة صدقي لـ”بيت الطاعة”: لا وجود له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت قضية الفنانة هالة صدقي عقب استدعاء زوجها لها في “بيت الطاعة” على خلفية المشاكل التي حدثت بينهما على مدار أشهر سابقة، الجدل في مصر خاصة وأنها تنتمي إلى الديانة المسيحية.

وفي هذا الشأن، أوضح شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، في تصريحات تلفزيونية علة قناة دي أم سي المحلية أمس قائلاً إنه “لا يوجد بيت طاعة في الشريعة الإسلامية”، لافتا إلى أن من أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموض لما فيه من إهانة للزوجة”، منوها بأن العلماء نبهوا إلى أن ما يسمى ببيت الطاعة لا وجود له في الشريعة الإسلامية.

بدوره، أوضح رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الأب بطرس دانيال، في تصريح لموقع “أهل مصر”، أن “الديانة المسيحية ليست بها بيت طاعة، ولكن المسيحيين في مصر يخضعون لشريعة الدولة، وهي الشريعة الإسلامية”، متابعا: “الموضوع يخص قانون الأحوال الشخصية وملهوش علاقة بالديانة”.

جاء ذلك، بعدما أعلنت الفنانة المصرية أنها مطلوبة للخضوع في “بيت الطاعة”، إذر تلقيها إنذارا على يد محضر من قبل زوجها، سامح سامي زكريا.

كما نشرت صدقي صورة للإنذار الذي تلقته على حسابها على “إنستغرام”، معلقة : “خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أميركا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line”.

يذكر أن زوج الفنانة المصرية، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، كان أعلن انفصالهما الشهر الماضي، والعمل على إنهاء أوراق الطلاق.