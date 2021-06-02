هل سيتخطى الأمير هاري حضور الكشف عن تمثال الأميرة ديانا التذكاري؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت عدة تقارير صحافية بريطانية بأن الأمير هاري لن يعود إلى المملكة المتحدة لإزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا التذكاري، حيث من المقرر أن تلد زوجته ميغان ماركل في تلك الفترة.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن تمثال للأميرة ديانا الشهر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها الستين.

جدير بالذكر، أنه كان كل من دوق ساسكس ودوق كامبريدج يعملان على التمثال منذ عام 2017، ومن الواضح أن الأخوين لن يجتمعا معاً في الكشف الذي طال انتظاره.

من جانبه، قال راسل مايرز، محرر صحيفة ميرور على قناة ITV، إنه على الرغم من أن هاري وميغان “يريدان حقاً التواجد”، لمشاهدة لحظة إزاحة الستار، فإنه من المحتمل أن يضطر هاري لتخطي الكشف عن التمثال في الأول من يوليو، حيث من المقرر أن تلد زوجته ميغان ماركل في تلك الفترة.

تأتى هذه الأخبار وسط آمال بعودة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة، وإصلاح علاقته “المتدهورة” مع شقيقه الأمير ويليام أثناء وجودهما معاً بعد تصريحات الأمير هارى النارية.

ووفقاً لتقارير سابقة، فقد طالب الأميران بنصب تمثال الأميرة في حديقة Sunken Garden في قصر كنسينغتون، حيث عاشت ديانا قبل وفاتها.

وتم الإعلان لأول مرة عن نصب التمثال في الذكرى العشرين لوفاتها، لكن تأخر نصب التمثال بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد تم نحت التمثال بواسطة النحات الشهير إيان رانك برودلي، الذي نحت صورة الملكة إليزابيث الثانية على جميع العملات البريطانية.

وكتبت جين سيدل، مفتشة الآثار القديمة: “سيقع التمثال المقترح داخل حديقة Sunken Garden على بعد مسافة قصيرة من الواجهة الشرقية للقصر، وقد تم اختيار الموقع بعناية، بحيث يكون التمثال مرئياً للجمهور الذي يشاهد الحديقة”.