شكرا لقرائتكم خبر عن "ورنر بروس" تعلن العمل علي الجزء الثاني من "الجوكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "ورنر بروس" الأمريكية، بدء تنفيذ الجزء الثاني من فيلم Joker "جوكر"، وحسب موقع deadline يعود المخرج تود فيليبس لإخراج وتأليف الجزء الثاني، بالتعاون مع بطل السلسلة خواكين فينيكس.

ورغم تردد الجمهور في استقبال الخبر، إذ يرى البعض أن جزءًا واحدًا كان كافيًا ولا يحتاج إلى تتمة، لكن خبر عودة المخرج الأصلي أضاف حماسة واطمئنانا للمتشككين.

وذكر الموقع أن شركة إنتاج الفيلم قررت بشكل مباشر طرح جزء ثانٍ، في أعقاب النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول، وقال المخرج، إن فكرة طرح جزء ثاني فرضت نفسها بشدة، إذ لا يمكن تجاهل كل هذا النجاح، سواء من الناحية المادية أو الجماهيرية.

وأضاف: "عرضت الفكرة على خواكين فينكيس بمجرد انتهاء الفيلم، لمعرفة إذ كان مهتمًا أم لا، لأن وجوده من شأنه أن يصنع فيلمًا أو يهدم الفكرة في مهدها، حينها أبدى موافقة مبدئية".

وذكر المخرج أن لديه فكرة حول قصة الجزء الثاني، إلا أنه لن يكشف أي تفاصيل في هذه المرحلة.

وكانت قد كشفت الجمعية البريطانية للترفيه على الشاشة (BASE) أن فيلم "Joker " كان أفضل عنوان للترفيه المنزلي في المملكة المتحدة لعام 2020 وذلك أثناء فترة الحجر الصحي، حيث بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من "Joker" عبر (EST) و TVOD .

استنادًا إلى بيانات من شركة الرسوم البيانية الرسمية Futuresource Consulting تُظهر الأرقام أن قطاع الترفيه المنزلي نما بنسبة 26٪ في عام 2020 ، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 3.3 مليار جنيه إسترليني أي (4.47 مليار دولار).

وتكلفت ميزانية الـ Joker حوالى 55 مليون دولار، والعمل من إنتاج شركة Warner Bros، وكان قد بدأ العمل في تحطيم الأرقام منذ طرحه في أكتوبر الماضى، حيث تخطى إيرادات فيلم "Deadpool" الذى حقق 783 مليون دولار، الذى كان يتربع على عرش أعلى الأفلام إيرادات لفئة الكبار فقط.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.