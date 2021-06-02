شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي يستضيف ليالي السينما السعودية فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن استضافة ليالي السينما السعودية، وهي احتفالية خاصة على مدى يومين بجدة من 16 إلى 17 يونيو 2021.

يضم الحدث عروض أولى لأفلام روائية طويلة إضافة إلى برنامج من أفلام قصيرة معاصرة لمخرجين سعوديين، حيث يقدّم للجمهور العرض العالمي الأول لفيلم "مدينة الملاهي" (2021) لوائل أبو منصور، والعرض العربي الأول لفيلم "أربعون عاماً وليلة" (2020) لمحمد الهليّل، بحضور مخرجي وطاقم العمل لكل فيلم.



مهرجان البحر الأحمر السينمائي



مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تنطلق ليالي السينما السعودية يوم 16 يونيو بفيلم "أربعون عاماً وليلة" الذي يعرض لأول مرة في السعودية بعد افتتاحه في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، الفيلم هو دراما عائلية مشحونة لعائلة تتعرض لحادث يغيّر حياتها ويكشف أسراراً دفينة، وكان الفيلم قد فاز بدعم صندوق تمهيد من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو منحة أُطلقت لمرة واحدة في 2020 لدعم إنتاج فيلمين سعوديين طويلين بقيمة 500 ألف دولار لكل منهما.

ويستضيف الحدث يوم 17 يونيو العرض العالمي الأول لفيلم "مدينة الملاهي"، ويروي قصة مسعود الذي ينطلق برفقة سلمى في رحلة بلا هدف ولا نهاية، ويقودهما الطريق الصحراوي إلى مدينة ملاهي مهجورة، في مغامرة للبحث عن الذات، وعواقب غير متوقعة.

يسبق الفيلم عرض برنامج يضم أفلاماً سعودية معاصرة لمجموعة من المواهب الواعدة وهي: ومتى أنام؟ (2020) لحسام السيد وموّال تاني (2020) لهشام فاضل ومن يحرقن الليل (2020) لسارة مسفر وارتداد (2019) لمحمد الحمود.