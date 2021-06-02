شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تحيى ذكرى ميلاد والدها بصور عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على احياء ذكرى ميلاد والدها الراحل من خلال نشر صورة عائلية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت رانيا تعليقا على الصورة:"بصيت على كل ذكريات 2/6 كل الأعوام الماضية لاقيتها كلها مباركة بعيد ميلاد بابي دلوقتي.. أعمل إيه واكتب إيه .. اليوم ده كنا بنتلم نحتفل بيه دلوقتي أعمل إيه.. أكيد عيدك في الجنة أحلى.. إنما احنا النهاردة اليوم صعب علينا من غيرك يا حبيبي ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته في الفردوس الأعلى".



اسرة محمود ياسين



رانيا محمود ياسين تحيى ذكرى ميلاد والدها

ودائما ما تشارك رانيا محمود ياسين جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعى ذكريات عن والدها، حيث نشرت سابقا صورة غلاف أحد أفلام والدها لتسلط الضوء على لقب "نجم مصر الأول" الذي كان يتم إضافته قبل اسمه على بوسترات الأفلام.

وكتبت رانيا محمود ياسين، في تعليقها على الصورة، "لقب نجم مصر الأول.. أول فنان يتقال عليه هذا اللقب، لكن لا كان يحب الألقاب ولا تفرق معاه ولا حتى لقب النجم محمود ياسين، كان بيقول أنا مبحبش النجومية ولا نجمكم أنا بحب الفنان محمود ياسين طوله عمره متواضع وزاهد الدوشة برغم أنه كان في قمه بؤره الضوء وكل الدوشة حواليه لوحده بلا منازع لكن كان هو ده محمود ياسين الفنان والإنسان متواضع وزاهد الله يرحمك يا أبويا الغالي ويسكنك فسيح جناته جمعتك في الجنة، يارب اجعله ممن قلت فيهم: "فرحين بما آتاهم الله من فضله".