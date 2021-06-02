شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يحتفل بعيد ميلاد أسطورة هوليوود مورجان فريمان .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي مايكل دوجلاس، على تقديم تهنئة عيد الميلاد لصديقة النجم العالمي مورجان فريمان، الذى يحتقل بعيد ميلاده اليوم، حيث اتم عامه الـ 84، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، موجها له رسالة بمناسبة عيد ميلاده قائلاً "عيد ميلاد سعيد لصديقي العزيز مورجان، لقد كانت مشاركتنا عملاً رائعاً في The Kominsky Method".

ويحتفل اليوم النجم العالمي مورجان فريمان بعيد ميلاده الـ 84 إذ أنه من مواليد عام 1937، وحقق نجاحات كبيرة مع التمثيل من خلال مسيرة فنية هائلة، تحتاج لكتب من أجل شرح أهم وأصعب الأدوار الذى لعبها عجوز هوليوود الأشهر حالياً، لما له من كاريزما مميزة وصوت مميز لا يقل عن طريقته في التمثيل حيث يتلاعب به دائماً لتقديم أصعب الأدوار ووضع بصمة مع كل عمل يظهر فيه.

مورجان فريمان مارس التمثيل لأول مرة حينما كان طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا وكان عقابًا له، ففي ذلك الوقت كان معجبًا بفتاة وهي زميلته بالمدرسة وسحب المقعد من أسفلها فتمّ عقابه بالمشاركة في مسابقة الدراما بالمدرسة، وهنا كانت المفاجأة فكان أداؤه على خشبة المسرح طبيعيًا، ونال مرتبة الشرف بتلك المسابقة.



مورجان فريمان ومايكل دوجلاس

مع بداية فترة التسعينيات، كان موجان فريمان قد أصبح نجما سينمائيا يؤدي أدوار البطولة في أفلام مثل The Shawshank Redemption" Seven ، Deep Impact"، وفاز بجائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد في فيلم Clint Eastwood's Million Baby Baby عام 2005، وفي حفل جولدن جلوب عام 2012، حصل فريمان على جائزة "سيسيل ديميل" عن مساهماته البارزة في عالم الترفيه.