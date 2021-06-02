محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

حققت أغنية جديدة للفنانة المصرية روبي، بعنوان "قلبي بلاستيك" حوالي 700 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من نشرها على موقع يوتيوب.



ووصلت الأغنية حتى كتابة هذه السطور إلى 846 ألف مشاهدة على يوتيوب.

تأتي الأغنية الجديدة للفنانة روبي، وهي من إنتاجها، ضمن ألبوم من 8 أغنيات، بعد عودتها للغناء منذ نحو 3 أشهر، إثر انشغالها بالتمثيل لفترة طويلة.

وهذه هي الأغنية الثالثة، بعد أغنيتين من الألبوم، طرحتهما في مارس الماضي، وهما "حتة تانية" والتي وصل عدد مشاهداتها على الصفحة الرسمية للمغنية على يوتيوب أكثر من 60 مليون مشاهدة، فيما حققت "الأغنية الثانية "أنا لو زعلانة" أكثر من مليوني مشاهدة.

وتأتي الأغنية بعد أنباء عن انفصالها عن المنتج المصري، وليد منصور، بحسب صحف محلية.

ومن ضمن كلمات الأغنية "آه منك صنف خائن وبتاع حركات.. كل اللي اتخم منك يعمل لايكات.. ماهو خد حنيتي وحناني ودنيتي.. رحب بصاحبتي وطلع فستك.. باي باي حبيبي باي باي".

وشهد طرح البرومو التشويقي للأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة على مدار 24 ساعة فقط.

وتصدرت روبي قائمة الأعلى استماعا على تطبيق "أنغامي" لشهر مايو في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس، بأغنيتها "حتة تانية"، بحسب وسائل إعلام مصرية.