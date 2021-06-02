أول ظهور لجومانا مراد منذ وفاة ابنتها.. ما علاقة سوزان نجم الدين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفنانة السورية جومانا مراد للظهور، مجدداً، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعد غيابها منذ شهر مارس الماضي بعد وفاة ابنتها “ديانا”.

ولم تنشر جومانا، طوال الفترة الماضية، أي صور جديدة لها على “السوشيال ميديا”، أو حتى شاركت بأي فعاليات فنية، واكتفت فقط بالتعليق على بعض الأحداث المهمة، مثل: الأزمة الفلسطينية، ووفاة الفنان المصري سمير غانم.

وظهرت النجمة السورية بعد غياب مع مواطنتها الفنانة سوزان نجم الدين، خلال تناولهما الطعام في أحد المطاعم، وأشادت بعلاقة صداقتهما وطيبة ومحبة نجم الدين لها.

وعلقت جومانا على الصورة، قائلة: “الأصدقاء الطيبين المحبين نعمة من الله.. شكراً حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزيمة واللمة والجمعة الحلوة والله يجمعك مع أولادك بأقرب وقت ويفرح قلبك فيهن مثل ما بتفرحي قلوبنا دائماً”.

وحرص عدد كبير من نجمات الوطن العربي على التعليق على ظهور جومانا، مجدداً، والتعبير عن حبهن لقدرتها على كسر حزنها، مثل: روجينا ودنيا عبدالعزيز وكارول سماحة وشكران مرتجى، وغيرهن.

وكانت قد فجعت الفنانة والمنتجة السورية جومانا مراد في طفلتها الصغيرة “ديانا” من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، بعد مرور 6 أشهر على ولادتها مع توأمها “علي”.

وأعلنت جومانا وفاة طفلتها، من خلال منشور في “إنستغرام”، نهاية شهر مارس الماضي، معربة عن حزنها لوفاة طفلتها وفراقها الذي وصفته بالصعب، بينما تمنت أن تكون شفيعة لها ولوالدها.