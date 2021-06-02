إيمي سمير غانم تُبكي جمهورها بسبب ورقة على غرفة دلال عبدالعزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسببت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، في حزن جمهورها وأثارت شجونهم، بسبب نشرها للصورة التي قاموا بتعليقها على غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز بالمستشفى.

ووضعت إيمي صورة مكتوباً عليها: “المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها”، عبر خاصية “الستوري” على “إنستغرام”، وعلقت عليها بوجهٍ باكي: “يا رب”.

وتداول عدد كبير من محبي أسرة الفنان الراحل سمير غانم الصورة، معربين عن حزنهم الشديد للفترة الصعبة والحزينة التي تمر بها الأسرة التي طالما أضحكت الجمهور العربي.

وتمنى محبو إيمي وشقيقتها دنيا الشفاء العاجل لوالدتهما دلال عبدالعزيز، منهم زميلهما الفنان الشاب علي الطيب، الذي أكد عبر صفحته على “إنستغرام” أن هذه الورقة معلقة على غرفة دلال عبدالعزيز، منعاً لوصول خبر وفاة زوجها إليها من أي من العاملين بالمستشفى.

وكان الفنان سمير غانم قد وافته المنية يوم 20 مايو الماضي، بعد صراع مع فيروس كورونا ومضاعفاته، بينما مازالت ترقد زوجته دلال عبدالعزيز بالمستشفى في حالة صعبة، بسبب نفس الفيروس الذي أثر في رئتيها.