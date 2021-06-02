“وفاة محمد عبده” تتصدر “تويتر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم الفنان السعودي الكبير محمد عبده “ترند” موقع “تويتر”، بعد أن تداولت حسابات تُعنى بالأخبار الفنية على شبكات التواصل الاجتماعي، خبراً كاذباً حول وفاته تحت وسم (هاشتاغ) “وفاه محمد عبده”.

وانضم “فنان العرب” في مسلسل شائعات الموت الى فنانين كُثر ممن تطاولهم الأخبار الكاذبة مراراً، كعادل إمام ودريد لحّام وأيمن زيدان وعبد الرحمن ابو زهرة وسواهم.

وتزامنت الإشاعة مع طرح عبده (71 عاماً) أغنيته الجديدة “مستعجلة” على موقع “يوتيوب”، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجي.

ويحيى المطرب الخليجي حفلاً غنائياً في العاصمة الرياض يوم الجمعة المقبل، وسط تقيّد تام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، وتحت المعايير الصارمة التي وضعتها “الهيئة العامة للترفيه”، إذ لا تُباع التذاكر إلّا للمحصنين من كورونا عن طريق اللقاح او إصابتهم به سابقاً، إضافة الى اقتصار الحضور على أربعين في المئة من سعة مكان الحفل.