رسالة إنسانية واجتماعية.. نجوم التسعينيات يجتمعون في “زحمة الأيام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “زحمة الأيام” من إنتاج شركة “كامب”.

وصوّروا هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وذلك استعداداً لطرحها غداً الخميس عبر القناة الرسمية للشركة على “يوتيوب”، بالتزامن مع عرضها على شاشة قناة “مزيكا” وعدد من الإذاعات.

العمل الغنائي الجديد، يحوي في طياته رسالة إنسانية واجتماعية تهم كل فئات المجتمع، كما يُعد آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم، وهما من رموز وقامات الموسيقى في مرحلة مهمة من تاريخ مصر، ولهما كثير من الأعمال المميزة والناجحة التي تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعري.

يُذكر أن النجوم الأربعة وصناع العمل، قرروا إهداء الأغنية إلى روح الراحلين الكبيرين، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لرحيل الملحن أشرف سالم، الذي رحل عن عالمنا يوم 4 حزيران العام الماضي، عن عمر ناهز 50 عاماً.

كما أنّ هذا الجيل بالكامل تجمعه علاقات صداقة وطيدة وقوية، وقدّموا معا كثيراً من الأعمال الموسيقية الناجحة.