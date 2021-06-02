شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي شلبي تفاجئ هالة صدقي بهدية غريبة لعيد ميلادها بعد طلبها فى"بيت الطاعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الإعلامية بوسي شلبي صديقتها النجمة هالة صدقي بتنظيم عيد ميلاد لها في أحد المطاعم وسط عائلتها وجمهورها الذين شاركوها الغناء والتصفيق، ونشرت بوسي مقطع فيديوعبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تقدم "زير مياه" هدية ساخرة من إنذار زوجها لها بالطاعة.

وظهرت بوسي شلبي وهي تقول لهالة صدقي:"جبنالك زير عشان تشربي منه في بيت الطاعة وأكيد انتي حضرتي كام جلابية ... جاهزة لبيت الطاعة وانا هروح اقعد معاكي أنا كنت فاكرة أن بيت الطاعة ده اتلغي من أيام فيلم أريد حلا".







هالة صدقي وبوسي شلبي

وقالت هالة صدقي ساخرة إنها ستذهب إلى بيت الطاعة ومعها كلابها التي تحبها، مشيرة إلى أنها صاحبة النوادر دائما، وعلقت علي الفيديو عبر حسابها قائلة :" لما يكون عندك خمس ست أصحاب حقيقين اعرف إنك أسعد واحد في الدنيا".

وكانت الفنانة هالة صدقي كشفت منذ يومين عن تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة من الإنذار، معلقة عليه ساخرة: "خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة أون لاين".

وتابعت : "استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية ، بس حد عارف ممكن اجيب الولاد ولا لا .. مقولة غراب البين طلعت كذب.. مفيش فراق ولا حاجة.. بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.. المسخره بعينها".