شكرا لقرائتكم خبر عن "لاتعلم شيء عن زوجها".. إيمى غانم تنشر صورة مؤثرة من باب غرفة علاج والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز داخل المستشفى التي تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



ايمى سمير غانم

واحتوت الصورة التي نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع انستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز:"المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها" في إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.



ايمى تنشر صورة لسمير غانم ودلال عبد العزيز

كما شاركت صورة أخرى لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وكتبت معبرة عن حبها الكبير لهما قائلة: "بحبكوا أوي وربنا معانا وربنا كبير".

وانهالت التعليقات من أصدقائها الفنانين والجمهور داعين للفنان سمير غانم بالرحمة وللفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء ولدنيا وإيمي بالصبر.

جدير بالذكر، أن أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز قررت عدم إخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم لاعتبارات مرضية وحتى لا تتأثر صحتها النفسية بخبر الوفاة وهو ما أكده الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، موضحا أنها ما زالت متواجدة بالرعاية المركزة، ولهذا تحاول الأسرة إخفاء الخبر عليها.