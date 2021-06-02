رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى ميلاد والدها الأولى بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكرى ميلاد والدها الأولى، التي توافق اليوم 2 يونيو.

ونشرت "رانيا" صورة مجمعه في إطار واحد لعائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" بصيت على كل ذكريات ٦/٢ في الأعوام الماضية لقيتها كلها مباركة بعيد ميلاد بابي دلوقتي أعمل إيه أكتب ايه، اليوم ده كنا بنتلم نحتفل بيه دلوقتي أعمل ايه".

وأضافت :" أكيد عيدك في الجنة أحلى بكتير إنما احنا النهارده يوم صعب أووي علينا من غيرك يا حبيبي ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته في الفردوس الأعلى".

وعلقت الفنانة نادية الجندي على الصورة :"الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.