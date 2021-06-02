فيديو.. حكيم يدعم الشاعر أمل الطائر قبل حضوعه لجراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص المطرب الشعبي حكيم على دعم رفيق مشواره الشاعر الغنائي أمل الطائر، الذي دخل مساء أمس الثلاثاء إحدى المستشفيات للخضوع لجراحة في القدم.

وكشفت زوجة الشاعر أمل الطائر عن حرص حكيم على التواجد مع رفيق مشواره وكاتب أشهر أغانيه، إذ كتبت على عبر صفحة الشاعر في موقع فيس بوك،:"أستاذ حكيم أول ماعرف إن أمل رايح المستشفى كان ورانا بالعربية وقال لأمل مش هتدخل العملية إلا وأنا معاك".

وأعلنت زوجة أمل مساء أمس عن نقله إلى إحدى المستشفيات في المعادي، وكتبت " تم نقل الشاعر أمل الطائر لمستشفى الياسمين بالمعادي لإجراء نفس العملية الجراحية اللي تمت قبل سابق في القدم الأخرى أسألكم الدعاء".

وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر أصابته بالقدم السكري، وتم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك بجلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية.

الشاعر أمل يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، كتب ما يزيد عن 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته ،نار، نظرة، بيني وبينك، افرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، ابوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، انغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وأخرون.