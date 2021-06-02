شهيرة عن محمود ياسين: "سجل القرآن الكريم بصوته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنان الكبير محمود ياسين بعيد ميلاده الـ 80، إذ ولد في 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد.

محمود ياسين له تاريخ حافل من الأعمال التي لا ينساها جمهوره، أبرزها "الشيطان امرأة، أنف وثلاث عيون، العاطفة والجسد، حب وكبرياء، شيء من الخوف، الرصاصة لا تزال في جيبي، غيرها من الأعمال.

وذكرت الفنانة شهيرة زوجة الراحل محمود ياسين أنه سجل القرآن الكريم بصوته ولكنها لم تعلم أين هذه التسجيلات.

وقالت الفنانة شهيرة، إن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين سجل القرآن بصوته بالفعل، ولكن منذ فترة طويلة، وفعل ذلك دون مقابل مادي".

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة": "هو قالي ساعتها إنه رفض ياخد مقابل مادي".

وفاجأت الجميع بأنها لا تعلم أين ذهبت هذه التسجيلات، متابعة: "أنا الحقيقة معرفش التسجيلات دي فين.. يا ريتني أعرف.. واللي عنده التسجيلات دي يا ريت يظهرها للناس.. وأنا فرحت جدا إنه عمل كده الله يرحمه".

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عالمنا في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا إرثا فنيا وإنسانيا كبيرا.