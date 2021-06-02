ولية عهد السويد تُسلِّم جائزة أستريد ليندجرين التذكارية لأدب الأطفال والشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:48 صباحاً - منحت ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا جائزة أستريد ليندجرين التذكارية 2020-2021 لأدب الأطفال والشباب، وفاز بها كلاً من فنان الكتاب المصور "بايك هينا"من كوريا والمؤلف الفرنسي "جان كلود مورليفات".

الأميرة فيكتوريا ووزيرة الثقافة والديمقراطية السويدية أماندا ليند- الصورة من موقع New my royals



وبحسب موقع "Sweden culture" استضاف الحفل – الذي أقيم رقمياً - ولية العهد الأميرة "فيكتوريا" من السويد ووزيرة الثقافة والديمقراطية السويدية "أماندا ليند".

جائزة أستريد ليندجرين

تُعد جائزة أستريد ليندجرين التذكارية هي أكبر جائزة في العالم لأدب الأطفال والشباب تم إنشاؤها من قِبَل الحكومة السويدية لتعزيز حق كل طفل في الحصول على قصص رائعة.

ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا- الصورة من موقع New my royals



تُمنح هذه الجائزة العالمية سنوياً منذ عام 2003 إلى شخص أو منظمة لمساهمتهم البارزة في أدب الأطفال والشباب. وتبلغ قيمة الجائزة خمسة ملايين كرونة سويدية (حوالي 462 ألف يورو ، 400 ألف جنيه إسترليني، 550 ألف دولار أمريكي).

إلغاء حفل العام الماضي

في العام الماضي، بسبب وباء كورونا، تم تأجيل الحفل. وهذا العام نظراً للقيود المتعلقة بالوباء، كان حفل توزيع الجوائز لعام 2021 حفلاً مزدوجاً رقمياً في نالين، وقد شارك الفائزون عبر رابط من منازلهم في سانت إتيان وسيول.

الحفل الرقمي- الصورة من موقع New my royals



تقول "سوزي إرساهين" مديرة جائزة أستريد ليندجرين التذكارية : "هذا العام يسعدنا الترحيب بالمشاهدين من جميع أنحاء العالم للتعرف على كتابات جان كلود مورليفات العميقة وعالم بيك هينا البصري المذهل."

برنامج الحفل

قدمت ولية العهد الأميرة "فيكتوريا" الشهادات، بينما قامت وزيرة الثقافة والديمقراطية السويدية "أماندا ليند" بإلقاء كلمة أمام الفائزين، ووجهت الصحفية ومقدمة البرامج الصوتية "آمي برامي سي" المشاهدين خلال الحفل، وستقوم شركة فنون الأداء "كلير بارسونز" بترجمة أعمال الفائزين. كما سيتم تعريف المشاهدين على القراء الشباب من جميع أنحاء العالم.