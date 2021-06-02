الملكة ماتيلد تكرم الفائزين في مسابقة البيانو لعام 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:48 صباحاً - حضرت الملكة «ماتيلد» من بلجيكا الحفل النهائي في مسابقة الملكة «إليزابيث» للبيانو 2021 وإعلان الفائزين في قاعة «هنري لو بوف» في مركز بوزار للفنون الجميلة في بروكسل.

الملكة «ماتيلد»- الصورة من موقع New my royals



وبحسب موقع «queenelisabethcompetition» تُعد مسابقة الملكة إليزابيث للبيانو مخصصة للموسيقيين الذين أكملوا تعليمهم ومستعدون لبدء مهنة دولية. والملكة «ماتيلد» هي الرئيسة الفخرية لمسابقة الموسيقى المشهورة عالمياً.

الملكة «ماتيلد» مع أحد الفائزين- الصورة من موقع New my royals



وفاز بالمركز الأول «جوناثان فورنيل» من فرنسا بجائزة الملكة إليزابيث الكبرى الدولية لعام 2021، وفي ما يلي عرض بقيمة الجوائز والفائزين:

1- جائزة الملكة إليزابيث الكبرى الدولية: 25.000 يورو

وفاز بها «جوناثان فورنيل»، 27 عاماً، فرنسا.

2- جائزة الحكومة الاتحادية البلجيكية: 20.000 يورو

جائزة «آرثر دي جريف» من قِبل سياسة العلوم البلجيكية، وفاز بها «سيرجي ريدكين»، 29 عاماً، روسيا.

3- جائزةCOUNT DE LAUNOIT : 17.000 يورو

وفاز بها «كيجو موكاوا»، 28 عاماً، اليابان.

4- جائزة حكومات الجاليات البلجيكية: 12.500 يورو

تُمنح هذا العام من قِبل حكومة المجتمع الناطق بالألمانية في بلجيكا، وفاز بها «توموكي ساكاتا»، 27 عاماً، اليابان.

5- جائزة منطقة العاصمة بروكسل: 10.000 يورو

وفاز بها «فيتالي ستاريكوف»، 26 عاماً، روسيا.

6- جائزة مدينة بروكسل: 8.000 يورو

وفاز بها «ديمتري سين»، 26 عاماً، روسيا.

بدعم من اليانصيب الوطني وبعض الجهات المانحة السخية، يحصل كل من المتأهلين لنصف النهائي الستة الذين لم يتم اختيارهم للنهائي على 2.000 يورو.

جوائز الجمهور

«جوناثان فورنيل» فاز بجائزة «Musiq3» وجائزة «Canvas-Klara»، وكلتاهما قيمتهما 2500 يورو.

حفلات الفائزين

يمكن الاستمرار في الاستمتاع بأداء الفائزين على موقع المسابقة على الإنترنت، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في سماع أدائهم على الهواء مباشرة، فإن الحائزين على الجائزة سيقيمون العديد من الحفلات الموسيقية في المتجر في الأسابيع المقبلة، اعتباراً من 9 من يونيو، يُسمح لجمهور محدود في قاعات الحفلات الموسيقية البلجيكية.