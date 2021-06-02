صورة.. هدية غريبة من رائد فضاء فرنسي لوالدته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 49 دقيقة

نحرص دائما على تقديم هدية مميزة وجميلة لأمهاتنا للتعبير عن حبنا وشكرنا على كل ماقدموه من أجلنا .

وبحب واشتياق متناهٍ أهدى رائد فضاء والدته بمناسبة عيد الأم الفرنسي صورة فضائية لمدينة الفيوم المصرية، التي ظهرت وسط الصحراء على شكل قلب.

“أرى بوضوح شكل قلب وأنا أطير فوق واحة كبيرة جنوب القاهرة، وهي في الواقع واحدة من أقدم أنظمة الري وإدارة المياه المستدامة في تاريخ البشرية، عيد ميلاد سعيد لجميع الأمهات وخاصة لوالدتي”، بهذه الكلمات الرائعة وهو على متن محطة الفضاء الدولية، شارك رائد الفضاء توما بيسكيه، عبر حسابه الرسمي على “أنستقرام”، صورة لمعالم واحة الفيوم بلونها الأخضر من الفضاء.

وكتب بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية على منشوره الذي أرفق فيه صورة الواحة المصرية التي خطفت قلبه ولم يجد أجمل من صورتها من الفضاء لإهدائها لوالدته: “لم يكن هناك عيد حب خلال مهمة ألفا، ولكن اليوم هو عيد الأم في فرنسا (وبلدان أخرى)، تتلقى والدتي رسالة شخصية باللغة الفرنسية، لكني كرست هذه الواحة التي على شكل قلب لجميع الأمهات في العالم، بغض النظر عن وقت احتفالهن بعيد الأم، يجب أن يكون بالفعل أكثر من يوم واحد في السنة على أي حال”.

وعُرف رائد الفضاء الفرنسي توماس بيكيه،43 عاماً، بحبه لمصر، ولجغرافية مصر على وجه الخصوص، إذ كان دائماً مهتماً بنشر صور النيل والدلتا والتعبير عن إعجابه بموقعهما الفريد.

كما أرفق الصورة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مع تعليق قائلاً: “ملامح واحة الفيوم ترسم بوضوح بالنسبة لي شكل القلب، عيد أم سعيد لجميع الأمهات وخاصةً لأمي”.