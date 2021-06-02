شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

ارتفع سعر الدولار في السودان، اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021، لدى البنك المركزي وبقي مستقرا في تعاملات السوق السوداء.



وفي البنك المركزي أيضا، زاد سعر اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، بينما تراجع الجنيه الإسترليني.

أما في السوق السوداء، فقد استقر الدولار وتراجعت العملات المرتبطة به، كالريال السعودي والدرهم الإماراتي، في حين زاد اليورو والإسترليني.

وزاد سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى 425.22 جنيه للشراء و428.41 جنيه للبيع، مقابل 424.14 جنيه للشراء و427.32 جنيه للبيع، أمس.

وفي تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء) استقر سعر الدولار عند 485 جنيها.

وهذا هو أول استقرار للدولار في السوق السوداء منذ فترة طويلة، في إشارة إلى تأثير محتمل لمزادات بيع الدولار التي أطلقها البنك المركزي السوداني.

وبالأمس، باع بنك السودان المركزي 43.4 مليون دولار للبنوك، في مزاده الثاني للعملة الأجنبية، والذي طرح البنك خلاله 55 مليون دولار للبيع.

وفي ذات السياق أيضا، قال اتحاد المصارف السوداني في بيان أمس، إن بعض الأطراف سعت في الأيام القليلة الماضية لنشر أخبار غير صحيحة وضارة بشأن سعر الصرف الأجنبي بهدف عرقلة سياسة توحيد سعر الصرف.

وكان البنك الدولي قد أعلن عن تمويل عدة مشاريع تنموية في السودان بقيمة 2 مليار دولار خلال 12 شهرا المقبلة.

وقرر مصرف "دويتشه بنك" الألماني استئناف التحويلات المصرفية مع السودان بعد انقطاع دام لأكثر من 15 عاما بفعل الحظر الأمريكي على الخرطوم.

كما تأتي الخطوة بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية سريان قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نشره في السجل الفيدرالي والسماح للبلاد بإجراء التحويلات المالية مع كافة دول العالم.

وزاد سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي إلى 519.43 جنيه للشراء و523.33 جنيه للبيع، مقابل 518.53 جنيه للشراء و522.42 جنيه للبيع، أمس.

وأيضا ارتفع اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 590 جنيها مقابل 550 جنيها، أمس.

في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي إلى 601.45 جنيه للشراء و605.96 جنيه للبيع، مقابل 603.67 جنيه للشراء و608.2 جنيه للبيع، أمس.

ولدى السوق الموازية زاد الإسترليني إلى 690 جنيها مقابل 630 جنيها، أمس.

وزاد سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 113.42 جنيه للشراء و114.27 جنيه للبيع، مقابل 113.15جنيه للشراء و114 جنيه للبيع، أمس.

وفي السوق الموازية تراجع الريال السعدي إلى 129 جنيها مقابل 130 جنيها، أمس.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي في بنك السودان المركزي إلى 115.77 جنيه للشراء و116.64 جنيه للبيع، مقابل 115.49جنيه للشراء و116.36جنيه للبيع، أمس.

وتراجع الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 132 جنيها مقابل 135جنيها، أمس.

وأيضا قفز سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1411.34 جنيه للشراء و1421.93 جنيه للبيع، مقابل 1408.4 جنيه للشراء و1418.97 جنيه للبيع، أمس.