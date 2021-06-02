شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم تروى كواليس مشهد إخبار بشرى باستشهاد محمد مبروك فى "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت الفنانة إنجي المقدم كواليس شخصية نادية التي قدمتها فى مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتحدثت عن مشهد إبلاغ رشا "بشرى" بخبر استشهاد زوجها محمد مبروك والذى قدم دوره الفنان إياد نصار حيث تعتبرهذا المشهد واحدًا من المشاهد الصعبة والمؤثرة خلال أحداث العمل.

وأكدت إنجى المقدم لـ"الخليج 365" أن صعوبة المشهد تعود لأنه كان فى أول يوم تصوير لها وللفنانة بشرى، حيث كانت لم تمسك بعد بمفاتيح الشخصية، موضحة أنها جلست مع بشري واتفقتا أن مشهد مثل ذلك لا يحتاج لكلام كثير، وبالتالي حاولا توصيل الرسالة إلى المشاهد بدون كلام كثير، وهو ما نجحا فيه بالنهاية.



انجى المقدم وبشرى

وأضافت إنجي المقدم أن المخرج بيتر ميمي ساعدهما للغاية خلال المشهد، حيث أكدت أنه مخرج مجتهد للغاية، ووصفته بأنه شاطر جداً، ويذاكر طوال الوقت.

مسلسل مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، أسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

وشاركت الفنانة انجي المقدم أيضا فى مسلسل "هجمة مرتدة" خلال شهر رمضان الماضى، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل .