ناهد السباعي تشيد بـ"إنسانية" الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز

محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

شاركت الفنانة المصرية ناهد السباعي صورة مع الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز وهي ممسكة بيدها وعلامات الحزن بادية على قسمات وجهها، يوم وفاة والدها المخرج مدحت السباعي.



وكتبت ناهد السباعي متذكرة مواقف دلال عبد العزيز الإنسانية: "أستاذة دلال كانت على طول تطمن علي بابا في المستشفى وما سبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة وبابا ساب وصيته معاها.. ساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس".

تابعت ناهد السباعي داعية لدلال عبدالعزيز: "ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".

وتوالت التعليقات الداعية لدلال عبدالعزيز بالشفاء، والشاكرة لموقف ناهد السباعي النبيل التي تدعمها أثناء المرض.