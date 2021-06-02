انطلاق الدورة الـ 6 لملتقى القاهرة الدولي للخط العربي

محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

أطلق ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي دورته السادسة أمس الثلاثاء تحت شعار "علم بالقلم" بمشاركة 153 فنانا منهم 93 بالمسابقة الرسمية.



يشارك في الملتقى خطاطون من إندونيسيا وماليزيا والجزائر والعراق والصين وتنزانيا وإيطاليا وبريطانيا ومصر.

ينظم الملتقى صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بالاشتراك مع الجمعية المصرية للخط العربي ويستمر لمدة أسبوعين في قصر الفنون بساحة الأوبرا المصرية.

وتحمل الدورة اسم فنان الخط العربي يوسف أحمد (1869-1942) الذي أسهم في إحياء الخط الكوفي بالعصر الحديث وإبراز جمالياته التشكيلية.

وتكرم دورة هذا العام الخطاطة الإماراتية فاطمة البقالي والخطاط الأردني إبراهيم أبو طوق إضافة إلى الفنانين أحمد المصري ومصطفى العمري من مصر.

وتنطلق اليوم الأربعاء الندوة العلمية للملتقى تحت عنوان (الحرف العربي.. تحديات ورؤى) بمشاركة 27 باحثا وتحت إشراف أحمد منصور مدير مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية.