ناهد السباعي تشيد بـ"إنسانية" دلال عبدالعزيز.. ماذا قالت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الفنانة المصرية ناهد السباعي صورة مع الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز وهي ممسكة بيدها وعلامات الحزن بادية على قسمات وجهها، يوم وفاة والدها المخرج مدحت السباعي.

وكتبت ناهد السباعي متذكرة مواقف دلال عبد العزيز الإنسانية: "أستاذة دلال كانت على طول تطمن علي بابا في المستشفى وما سبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة وبابا ساب وصيته معاها.. ساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس".



تابعت ناهد السباعي داعية لدلال عبدالعزيز: "ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".

وتوالت التعليقات الداعية لدلال عبدالعزيز بالشفاء، والشاكرة لموقف ناهد السباعي النبيل التي تدعمها أثناء المرض.





تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

من جهة أخرى، لا تزال الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز غير مستقرة رغم أن مسحة الكشف عن فيروس كورونا، التي أجرتها مؤخرا جاءت سلبية.

ورغم تعافي دلال عبدالعزيز من الإصابة بفيروس كورونا إلا أن الفيروس تسبب في إصابة رئتها بشكل كبير وتسبب في مشكلات صحية كبيرة.

وتحتاج الفنانة المصرية لجهاز تنفس صناعي يساعد في ضخ الأكسجين إلى الجسم لعدم قدرة الرئتين على التنفس بشكل طبيعي بصورة تجعلها تشعر بالاختناق، حسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وحتى الآن لم يتم إخبار دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وقال الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، في تصريحات صحيفة، إن إدارة المستشفى التي توجد بها دلال عبدالعزيز منعت عنها تشغيل التلفزيون كما تم سحب الهواتف المحمولة منها، مشيرة إلى أن أولادها لا يرتدون الملابس السوداء أثناء الزيارة، حتى لا يتسبب نبأ وفاة زوجها في آثار سلبية على برنامج العلاج.



