جورج وسوف يروج لأغنيته الجديدة "ياه ع الزمن"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365": شوق الفنان جورج وسوف جمهوره لأغنيته الجديدة، "ياه ع الزمن "، من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع أحمد أمين، وميكس وماستر هانى محروس، وإخراج فادى حداد، من المقرر أن تطرح خلال ساعات.



وكانت فتاة سورية قد أثارت اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر لها أثناء حفل أقامه الفنان السوري جورج وسوف في دمشق. وظهرت الفتاة فيه وهي في حالة انهيار شديدة نتيجة تأثرها بكلمات أغنيته الشهيرة، "خسرت كل الناس".